Mit welchem Girl verbringen Marcus & Martius so viel Zeit?

Wer sich in letzter Zeit die Instagram-Storys von Marcus & Martinus angeguckt hat, der wird festgestellt haben, dass in letzter Zeit öfter ein hübsches Girl bei den beiden zu Hause abhängt. Sie spielen Fifa zusammen, machen TikToks und verbringen generell viel Zeit zusammen. Marcus & Martinus haben uns in Interviews bereits öfter verraten, was sie in einer Freundin suchen. Sie haben jedoch auch immer betont, dass sie gerade nicht auf der Suche nach einer Beziehung sind, weil ihre Musikkarriere so viel Zeit beansprucht. Trotzdem sind sich Fans in den Kommentaren unsicher und stellen viele Fragen: "Ist sie mit Marcus zusammen", oder "steht sie auf die Jungs?" Doch es gibt Entwarnung für beides – sie ist nur eine gute Freundin!

Amalie Snolos ist eine gute Freundin von Marcus & Martinus

Eingefleischte Fans von Marcus und Martinus wissen längst, dass Amalie Snolos schon seit Ewigkeiten sehr gut mit den Twins befreundet ist. Die ehemalige Fußballerin ist heute Social-Media-Star und Model. Mit den Zwillingen verbinden sie vor allem zwei Dinge: Fifa und Rumalbern, denn in ihren Instagram-Storys blödeln die Freunde ständig rum. Wir feiern die Freundschaft total, Amalie versteht sich sogar super gut mit Emma, der kleinen Schwester der Twins und kuschelt viel mit ihrem Hund Tico. Es ist nicht das erste Mal, dass Marcus und Martinus sich mit Dating-Gerüchten rumschlagen müssen: Schon bei Lisa & Lena haben sich viele Fans gefragt, was das Geheimnis hinter ihrer Freundschaft zu Marcus & Martinus ist. Doch genau wie bei LeLi sind die Boys auch mit Amalie Snolos nur befreundet. Zum Glück findet man unter gemeinsamen Bildern auch oft folgende Kommentare: "Wir lieben dieses Trio/diese Freundschaft" – tja, Jungs und Mädchen können eben wirklich NUR befreundet sein.

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!