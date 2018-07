Marcus & Martinus mit Mega-Star auf Deutschland-Tour!

Endlich kommen Marcus und Martinus nach Deutschland! Aber nicht alleine, sondern in Begleitung eines Mega-Stars …

Marcus & Martinus auf Tour mit Jason Derulo!

AAAAAH – endlich steht fest, wann Marcus & Martinus wieder nach Deutschland kommen! Schon viel zu lange haben die deutschen MMer ihre Idole vermisst, doch jetzt gibt es gute Neuigkeiten: Die norwegischen Zwillinge kommen im Oktober nach Deutschland. Doch es wird noch krasser: Sie treten als Special-Guest auf Jason Derulos "2 Sides World Tour" auf! Der internationale Mega-Star ist verantwortlich für Ohrwürmer wie "Wiggle Wiggle", "Colors", "Swalla", "Tip Toe" und viele, viele mehr. Was für eine Ehre, dass die jungen Sänger ihn jetzt bei seiner Tour supporten dürfen! Im Ankündigungsvideo schwärmt Jason: "Es ist erfrischend Leute zu sehen, die eine richtige Show abliefern – singen, tanzen und dazu eine krasse Bühnenpräsenz haben. Genau aus diesem Grund habe ich diese beiden Jungs eingeladen, mich an ausgewählten Terminen auf meiner World-Tour zu unterstützen. Sie sind unglaubliche Performer, das ist eine Kunst. Ich liebe es Leute performen zu sehen und ich kann es kaum erwarten euch beide auf der Tour zu sehen – das wird der Wahnsinn!" Wow, wie krass ist es bitte das von seinem größten Idol zu hören?

Marcus & Martinus: Fans von Jason Derulo

Marcus und Martinus haben uns schon in mehreren Interviews verraten, dass sie große Fans von Jason Derulo sind. Lange stand er sogar auf ihrer Bucket-List von Stars, die sie gerne mal treffen würden. Den Punkt können die Jungs jetzt wohl abhaken. In unserem letzten, exklusiven Interview mit Jason Derulo haben wir den Mega-Star gefragt, wie er die Zwillinge findet – seine Antwort: "Die beiden finde ich einfach super! Sie sind total talentiert und haben eine positive Art. Ich würde gerne mal einen Track mit ihnen aufnehmen." Krass! Wie cool wäre es, wenn sie noch vor der Tour einen gemeinsamen Song droppen würden? Bisher ist dazu noch nichts offiziell bestätigt – aber hey, @ Marcus & Martinus und Jason Derulo, falls ihr das hier lest: Eure Fans (und wir) würden es extrem feiern, wenn bald ein gemeinsamer Song kommen würde!

Hier könnt ihr Marcus & Martinus und Jason Derulo Live sehen!

Ihr wollt das Konzert auf keinen Fall verpassen? Wir haben euch mal alle Deutschland-Termine von Jason Derulos "2 Sides World Tour" zusammen mit Marcus & Martinus als Special Guest rausgeschrieben:

3. Oktober, Oberhausen, König Pilsener Arena

7. Oktober, Frankfurt, Festhalle Messe

9. Oktober, Hamburg, Barclaycard Arena

10. Oktober, Stuttgart, Porsche Arena

21. Oktober, München, Olympiahalle

23. Oktober, Berlin, Berlin Velodrom

Die Tickets kosten ca. 50 Euro und sind in jedem herkömmlichen Ticket-Shop erhältlich. Dieses Event, werden wir auf keinen Fall verpassen!

