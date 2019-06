Marcus & Martinus: So cool sind ihre neuen Songs!

Marcus & Martinus: Endlich neue Musik

Seit letztem September warteten die Fans von Marcus & Martinus Gunnarsen sehnlichst auf neue Musik der beiden Zwillinge aus Norwegen – bis jetzt! Denn gestern veröffentlichten Marcus & Martinus endlich ihre neue EP "SOON" . Darauf enthalten sind fünf verschiedene Songs: "Fix You", "Let Me Go", "Wild Love", "Invited" und ihre aktuelle Single namens "Pocket Dial". Mega! Hör dir den Song an:

Marcus & Martinus: Das ist ihre neue EP "SOON"

Marcus & Martinus haben sich auf ihrem neuesten Werk "SOON" zwar deutlich weiter entwickelt, doch treue Fans der beiden Zwillinge bekommen definitiv DAS, was sie sich von den norwegischen Brüdern gewünscht haben: Die fünf Songs auf ihrer EP "SOON" sind fröhlich, entspannt, up beat und sorgen für die perfekten Sommer-Vibes! Zum Namen der Platte gibt's übrigens auch noch eine lustige Erklärung: "Immer, wenn Fans die Jungs nach neuer Musik fragten, und sie aber noch nicht viel verraten durften, antworteten Marcus & Martinus mit 'Soon!'", heißt es seitens des Managements. "Soon" heißt so viel wie "bald" und wurde bei M&Mern schon zu einer Art Insider, wenn es um neue Projekte der beiden "Invited"-Stars ging. LOL!

Marcus & Martinus: Im Studio mit Ariana Grandes BFF

Als wir die Jungs zuletzt trafen (Anfang April bei den KCA im Europa-Park), hatten Marcus & Martinus gerade ihre neue EP fertig gestellt. Nach harter Arbeit ein musikalisches Werk zu veröffentlichen ist ein großer Schritt – somit bedeutet "SOON" den beiden Brüdern richtig viel! "Wir haben in den letzten Monaten echt viel Zeit im Studio verbracht und intensiv an allen Songs mitgearbeitet", sagt Marcus. "Und wir hatten das Glück, mit echt tollen Menschen und den besten Produzenten der Welt zusammen zu arbeiten", ergänzt sein Bruder Martinus. Ariana Grandes beste Freundin und Singer-Songwriterin Tayla Parx spielte dabei eine große Rolle … "Tayla Parx war uns dabei eine riesige Hilfe und unsere größte Inspiration!", so Martinus Gunnarsen. Na dann – sind wir mal gespannt auf die kommenden Monate! Eins steht fest: Marcus & Martinus sind in die Musik-Welt gekommen, um zu bleiben …

Hier kannst du übrigens unser WebTV-Interview mit Tayla Parks sehen!

