Marcus & Martinus: Hier suchen die Twins eine Freundin

Bisher waren die norwegischen Zwillinge Marcus & Martinus single. Doch jetzt sind sie auf der Suche nach einer Freundin!

Marcus & Martinus: Sie sind noch Single

Marcus und Martinus sind mit ihrer Musik super erfolgreich. Erst kürzlich beendeten sie ihre Tour mit Mega-Star Jason Derulo und veröffentlichten ihren neuen Song "Invited". Doch eine Sache fehlt den Jungs im Leben: Eine Freundin! Die norwegischen Zwillinge sind nämlich noch single und was Girls angeht, auch eher schüchtern. Im exklusiven BRAVO-Interview haben die Jungs verraten, dass sie für eine Beziehung schlichtweg zu wenig Zeit haben. Aktuell arbeiten die Jungs auf Hochtouren an neuer Musik und sind beinahe jeden Tag im Studio. Fans können das neue Album kaum erwarten! Marcus und Martinus haben uns jedoch noch ein weiteres Geheimnis im Interview verraten: Sie waren beide bisher noch nie verliebt – total süß! Ihr kennt das Gefühl? Kein Problem, das ist total normal! Schließlich ist die Liebe ein sehr persönliches Gefühl und bei jedem Menschen anders.

Marcus: So sucht er eine Freundin

Doch jetzt scheinen die Jungs auf der Suche zu sein, denn Marcus postete ein sehr verdächtiges Video in seiner Insta-Story: Dort zeigt er zunächst sich, wie er etwas auf seiner Tastatur eingibt und dabei laut seufzt. Dann bekommen wir seinen PC-Bildschirm mit einer Google-Suchanfrage zu sehen, wo steht: "Wie bekomme ich eine Freundin?" Süüüüüüüß! Hand aufs Herz, jeder von uns hat sowas schon Mal gegoogelt und sich gewünscht endlich mal verliebt zu sein. Vor allem in der Weihnachtszeit geht es vielen Menschen so. Im BRAVO-Interview haben die norwegischen Twins übrigens auch verraten, was ihnen bei Mädchen wichtig ist. "Ich finde ein süßes Lächeln richtig schön", verrät Marcus. "Außerdem sollte sie nett und lustig sein", ergänzt Martinus. Wir sind uns ganz sicher, dass Marcus und Martinus ihre große Liebe noch finden werden.

