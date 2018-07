Marcus & Martinus: Alle Infos zum neuen Album!

Ihr habt "Moments" von Marcus & Martinus schon durchgehört? Kein Problem! Die Jungs arbeiten schon an neuer Musik!

Marcus & Martinus: Wann erscheint ihr neues Album?

Im November 2017 machten Marcus & Martinus ihre Fans unfassbar glücklich und veröffentlichten ihr drittes Studio-Album "Moments". Seit dem warten Fans gespannt auf neue Musik der norwegischen Zwillinge. Bisher ist zwar noch kein offizieller Termin bekannt, aber wir haben da eine Theorie: Das erste Album "Hei" von M & M erschien als Fan Special am 6. November, das zweite Album "Together" erschien am 4. November und "Moments" erschien letztendlich am 17. November. Wie es aussieht folgen die Jungs einer klaren Linie. Es liegt also nah, dass auch ihr nächstes Album im November erscheint …

Marcus & Martinus: Album-Aufnahmen in LA

Seit dem 30. Juni sind Marcus & Martinus in LA und arbeiten dort an neuer Musik! Auf Instagram geben sie uns regelmäßig Einblicke in ihre Arbeit. Sie produzieren nicht nur Songs für ihr viertes Album, sondern nehmen auch weiterhin Gesangsunterricht. Wie es aussieht stecken die Jungs mal wieder viel Arbeit in ihre Musik, wir sind uns sicher, dass auch das nächstes Album der absolute Knaller sein wird!

Außerdem bekommen Marcus & Martinus im Studio ziemlich prominente Unterstützung: Singer-Songwriterin Tayla Parx arbeitet mit den Jungs zusammen an neuer Musik. Tayla hat schon mit Stars wie Jason Derulo, Ariana Grande, Demi Lovato, Rihanna, Nicky Minaj und auch K-Pop Bands wie BTS zusammengearbeitet. Freut euch also auf ein Album voller Hits!

Kommen Marcus & Martinus nach Deutschland?

Ab Juli sind Marcus & Martinus für den zweiten Teil ihrer "Moments Tour" in Norwegen und Spanien unterwegs. Wann genau sie nach Deutschland kommen steht auch noch nicht fest, aber sollte ihr Album im November erscheinen werden sie vorher sicher noch eine kleine Promo-Tour starten und dabei sicher in Deutschland Halt machen. Wir halten euch auf dem Laufenden!

