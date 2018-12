Marcus & Martinus arbeiten an neuen Songs!

Leute, es gibt gute Neuigkeiten: Marcus und Martinus sind wieder im Studio und nehmen endlich neue Songs auf!

Marcus & Martinus entschuldigen sich bei Fans

In den letzten Tagen war es verhältnismäßig still um die norwegischen Zwillinge Marcus und Martinus. Die beiden 16-Jährigen entschuldigten sich auf Instagram sogar bei ihren 1,5 Millionen Abonnenten dafür, dass sie sich zurzeit nicht so oft auf Social Media melden, wie sie es gerne würden. „Sorry, dass wir so inaktiv sind!!“, schrieben die beiden und verrieten dann auch direkt den Grund dafür: „Wir sind gerade sehr viel im Studio und nehmen neue Songs für euch auf! Wir hoffen, dass ihr sie mögen werdet!!“

So reagieren die Fans

Unter diesen Umständen können die Fans es den Zwillingen natürlich verzeihen, dass sie gerade nicht so viel Zeit für andere Dinge haben. Immerhin warten sie schon seit mehr als einem Jahr, dass die süßen Boys endlich ein neues Album herausbringen: Ihr letztes Album „Moments“ veröffentlichten die beiden im November 2017! Doch auch, wenn die Fans natürlich schon ganz ungeduldig sind - die Insta-Abonnenten von Marcus und Martinus sind sich sicher: Das Warten auf die neuen Tracks wird sich lohnen! „Hoffentlich können wir eure Songs bald hören!“, kommentierte ein Fan auf Instagram und „Natürlich werden wir eure Musik lieben!“, versicherte ein anderes Fan-Girl. Wir sind überzeugt: So fleißig, wie Marcus und Martinus gerade im Studio an ihren neuen Tracks arbeiten, wird es jetzt bestimmt auch nicht mehr lange dauern, bis ihr sie endlich zu hören bekommt!

