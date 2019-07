Marcus & Martinus: Song mit DIESEM Rap-Superstar?

Marcus & Martius: Neue EP „Soon”

Gerade haben die norwegischen Superstars ihre neue EP „Soon“ veröffentlicht, die bereits jetzt ein Mega-Erfolg ist. Allein auf Spotify haben die fünf coolen neuen Songs von Marcus & Martinus schon über sechs Millionen Stream generiert. Fun-Facts: Auf der EP haben die beiden Twins mit Tayla Parx zusammengearbeitet, die in diesem Jahr durch Songs wie „7 Rings“ und „Thank You, Next“, die sie für ihre BFF Ariana Grande geschrieben hat, durchgestartet ist.

Die Twins arbeiten an neuen Songs

Ihre aktuelle EP „SOON“ ist zwar erst ein paar Wochen draußen, doch die Jungs arbeiten kontinuierlich an neuen Tracks. So haben sie in ihrer kleinen Auszeit über 70 Tracks geschrieben, wie sie im BRAVO-Talk verraten haben. Als Marcus & Martinus gestern auf Insta live gingen, haben sie auch etwas Spannendes verraten …

Marcus & Martinus: gemeinsamer Song mit Lil Nas X?

Mit seinem Mega-Hit „Old Town Road“ lieferte Lil Nas X schon jetzt einen der größten Hits des Jahres ab und zählt seitdem zu den absoluten Top-Newcomern. Auch Marcus & Martinus feiern den Rap-Superstar, der sich gerade erst als schwul outete. Können wir also auf einen gemeinsamen Song mit den Zwillingen hoffen? Im Live-Stream haben die 17-Jährigen Hoffnung gegeben: „Wir werden einen Song mit Lil Nas X machen. Das wäre so dope!“ Wir sind gespannt, ob es wirklich zu einem Feature kommt. Live werden wir die Boys auf jeden Fall erst mal nicht zu sehen bekommen. Dem im Stream haben sie auch verraten, dass sie jetzt erst mal an noch mehr Songs arbeiten wollen, bevor sie 2020 wieder um die Welt touren werden …

