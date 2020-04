WhatsApp möchte Verbreitung von Falschinformationen verhindern

Erst letzte Woche hatte WhatsApp die erste Corona-Einschränkung beim Messenger vorgenommen, jetzt muss das nächste Feature dran glauben. Dieses Mal ist die Weiterleiten-Funktion von WhatsApp betroffen, die man nutzen kann, um Nachrichten unkompliziert und schnell an andere Personen und Chat-Partner weiterzuschicken. Die Funktion wird gefährlich, wenn auf diese Weise Falschmeldungen weitergeleitet und verbreitet werden. Gerade in der aktuellen Corona-Krise tauchen solche Fake News oder gefährliche Kettenbriefe immer wieder auf und sorgen für Verwirrung und Misstrauen. Mit dem Einschränken der Weiterleiten-Funktion möchte WhatsApp das verhindern und die Verbreitung von falschen Meldungen stoppen. Auf dem Blog von Facebook begründet WhatsApp die Entscheidung: „Mit dem gestiegenen Kommunikationsaufkommen in den letzten Wochen ist auch ein Anstieg von weitergeleiteten Nachrichten festzustellen. Um die Verbreitung von Falschinformationen weiter einzudämmen, führt WhatsApp nun eine neue Weiterleitungsbeschränkung für Nachrichten ein.“

WhatsApp-Nachrichten: Weiterleitung nur noch an einen Chat

Erhältst du auf WhatsApp eine Nachricht, die bereits mehrere Male weitergeleitet wurde, kannst du diese Nachricht ab sofort nur noch an einen deiner Kontakte beziehungsweise einen deiner Chats weiterleiten. Nachrichten, die nicht direkt vom Absender kommen, sondern oft weitergeleitet wurden, erkennst du übrigens an dem Doppelpfeil-Symbol, das WhatsApp bereits letztes Jahr eingeführt hat.

