Corona-Kettenbrief wird auf WhatsApp verschickt

Nervige Spam-Nachrichten sind auf WhatsApp keine Seltenheit und gerade Kettenbriefe und beunruhigende Fake-News werden immer öfters verschickt. Viele Nutzer des Messenger-Dienstes melden, dass in den letzten Tagen ein Corona-Kettenbrief inklusive Bild in ihrem Postfach gelandet ist. Wer den Brief erhält, wird dazu aufgefordert, sein Profilbild auszutauschen und die Nachricht weiterzuleiten. Als Zeichen der Hoffnung in Zeiten der Corona-Krise soll ein bestimmtes Kerzen-Bild zum Profilbild werden. Hier der komplette Text des Kettenbriefes:

"Ersetze bitte dein Profilfoto und setze die Kerze der Hoffnung an seine Stelle. Send sie an alle deine Freunde, damit sie 24 Stunden lang für alle Patienten von Covid-19 brennt und wir das gleiche Profil haben. Am Ende werden wir sehen, wie viele Kerzen angezündet wurden. "

Doch damit nicht genug, eine zweite Nachricht zu diesem Kettenbrief ist im Umlauf:

"Habe gerade eine Info erhalten, dass das Profilbild Kerze entfernt werden sollte, da es ein Spam ist und dazu dient Daten zu klauen. Hab es von Kollegin aus Tessin erhalten. Hatte es auch drauf!"

Wie gefährlich ist der Corona-Kettenbrief?

Auf den ersten Blick steckt hinter dem Austausch des Whatsapp-Profilbildes eine gut gemeinte Aktion, wer aber das Kerzen-Bild verwendet, könnte sich Ärger einhandeln. In der zweiten Nachricht ist zu lesen, dass die Bilddatei Daten klaut, diese Warnung ist völliger Schwachsinn! Allerdings musst du bei solchen Kettenbriefen immer beachten, dass Fotos von anderen Personen urheberrechtlich geschützt sind. Du hast das Bild nicht gemacht, bist also nicht der Urheber. Der Fotograf, der die Kerze aufgenommen hat, könnte theoretisch rechtliche Schritte einleiten und dir eine Abmahnung zuschicken. Wenn du fremde Bilder verwendest, solltest du das auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten! Du möchtest in der Corona-Krise ein positives Zeichen setzen? Hier wirst du fündig: Corona: Die coolsten Hashtag-Ideen!

