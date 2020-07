WhatsApp-User bekommen vier neue Features

WhatsApp arbeitet ständig an Neuerungen, die neue Möglichkeiten für die Nutzer schaffen, eine leichtere Bedienung ermöglichen oder für mehr Spaß beim Chatten sorgen. Auch die neuesten Funktionen sollen diesen Zweck erfüllen. In einem Blog-Beitrag hat der Messaging-Dienst jetzt vier neue Features angekündigt, diese News dürfte bei vielen Usern gut ankommen. Sowohl die App fürs Handy also auch die Desktop-Version von WhatsApp erhalten neue Features.

Animierte Sticker, Kontakt-Codes und mehr: Das ist neu

Den Anfang machen animierte Sticker. Bisher konnte man über WhatsApp nur normale Sticker versenden, mit den neuen animierten Sticker-Sets kommt Bewegung rein! Feature Nummer Zwei erleichtert das Adden von neuen Nummern. Wer einen neuen Kontakt hinzufügen möchte, kann das mithilfe eines praktischen QR-Codes in Sekundenschnelle erledigen. Der Code des neuen Kontakts wird gescannt und kann dann direkt übernommen werden. Ende April hat WhatsApp ein langersehntes Feature eingebaut und das Teilnehmer-Limit bei Gruppen-Videoanrufen erhöht. Damit die User bei Anrufen mit einer größeren Gruppen nicht den Überblick verlieren, kann dank dem Update das Video eines Teilnehmers im Vollbild angezeigt werden. Ein Symbol für den Start eines Gruppen-Videochats gibt’s obendrauf! Bei der WhatsApp Web-Version am Desktop ändert sich auch etwas, hier kann nach dem Update ebenfalls der WhatsApp Dark Mode aktiviert werden. Die neuen Funktionen sollen in den nächsten Wochen ausgespielt werden.

