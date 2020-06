Was ist WhatsApp Pay?

Nach Facebook Pay folgt WhatsApp Pay als neuer Bezahldienst der Facebook-Gruppe. Das System orientiert sich dabei stark am chinesischen Messenger "WeChat" und soll ähnlich wie Facebook Pay das Überweisen von Geld vereinfachen. Online Bezahlen soll demnach so leicht werden wie Fotos im Messenger zu verschicken. Was bereits in Indien getestet wurde, soll auch bald den Payment-Markt bei uns revolutionieren. Aber wie soll das Bezahlen über WhatsApp nun genau funktionieren?

Wie funktioniert WhatsApp Pay?

WhatsApp Pay soll die Überweisung von Geld und das Bezahlen von Rechnungen erleichtern. Die uneingeschränkte WhatsApp Funktion des Bezahldienstes soll dabei für alle User so einfach wie möglich sein. Dafür muss das Bankkonto einfach online mit WhatsApp verbunden werden. Der Messenger-Dienst speichert die Daten und ermöglicht so ein schnelles Verschicken von Geld an persönliche Kontakte. In China gehört es mittlerweile schon zur Normalität via Messenger zu bezahlen, Geld zu überweisen oder Einzahlungen zu erhalten - Wann wird es bei uns soweit sein?

Wo gibt es den Messenger Bezahldienst?

In den kommenden Monaten soll WhatsApp Pay nun auch in anderen Ländern eingeführt werden. Den Anfang macht Brasilien und auch Deutschland soll 2020 mit der Einführung des Messenger Bezahldienstes nachziehen. Ob WhatsApp Pay mit Facebook Pay verknüpft werden soll, bleibt jedoch offen. Gut möglich also, dass Facebook den Bezahldienst via WhatsApp so konzipiert, dass er schlussendlich in allen Produkten des Social-Media-Giganten genutzt werden kann, auch bei Instagram.

