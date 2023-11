"Wednesday"-Star Jenna Ortega kehrt nicht für Hit-Rolle zurück

Als Wednesday Addams in der Netflix-Serie eroberte Jenna Ortega sofort die Herzen der Fans. Zuvor war sie zwar schon in Projekten wie "Scream" oder "You" zu sehen, doch mit "Wednesday" wurde sie weltweit zum Superstar. Durch ihren Durchbruch ist die Schauspielerin nun auch gefragter denn je und das heißt auch, dass sie sich von manchen Projekten einfach trennen muss. Schon in der vierten Staffel von "You" war sie nicht mehr dabei, obwohl sich viele Fans zumindest einen kurzen Auftritt gewünscht hätten, ob sie in Staffel 5 dabei sein wird, ist auch noch nicht sicher. Nun wurde bekannt, dass sie auch ein weiteres Projekt verlassen wird.