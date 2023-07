"Wednesday" Staffel 2: Ist ER Wednesdays Stalker?

Er ist in der ersten Staffel zwar nur namentlich erwĂ€hnt worden, doch die Wahrscheinlichkeit, dass er der Stalker von Wednesday ist, ist ziemlich hoch: Xaviers Vater, Vincent Thorpe! Dieser tritt als Hellseher in Las Vegas auf und ist ziemlich berĂŒhmt! Xavier ist aufgrund seiner psychischen KrĂ€fte in Staffel 1 Wednesdays HauptverdĂ€chtiger Nummer 1. Es könnte eine Art Rachefeldzug gegen sie sein, um seinen Sohn zu verteidigen – auch wenn ihre Vater-Sohn-Beziehung nicht besonders innig war. Durch Wednesdays Ermittlungen an der Nevermore Academy droht zudem Vincents Geheimnis aufzufliegen, das seinen Ruf schĂ€digen könnte. Außerdem hilft Xaviers Beschreibung von seinem Vater nicht gerade dabei, diesen im guten Licht dastehen zu lassen: Vincent drĂ€ngt ihn dazu, ebenfalls ein berĂŒhmter Hellseher wie er zu sehen und hat eine "dunkle Seite, die die meisten Leute nicht sehen". Auch als Xavier wegen seiner psychischen Erkrankung Hilfe benötigte, sah er die Therapie als PR-Problem an, das auf keinen Fall an die Öffentlichkeit gelangen durfte. Es scheint also, als wĂŒrde es ihm nur um SEIN Image gehen und Wednesday könnte in den neuen Folgen eine Gefahr fĂŒr ihn und dieses werden. Wir sind uns sicher: In Staffel 2 werden wir einiges mehr von Vincent Thorpe hören UND sehen!