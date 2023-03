"Wednesday"-Star Jenna Ortega: So beeinflusste Ihre Rolle ihr Privatleben!

In einem neuen Interview mit The Cut hat Jenna Ortega erzählt, inwiefern Wednesday Addams sie auch in ihrem privaten Leben beeinflusst hat – ihr Kleidungsstil änderte sich grundlegend: "Als ich an Wednesday arbeitete, trug ich plötzlich nur noch Schwarz. Ich wusste nicht, warum. Aus irgendeinem Grund hat mein Kleiderschrank einfach alle Farben verloren. Aber ich habe auch schon Rollen gespielt, in denen ich mich in den Klamotten zwar wohlgefühlt habe, die ich aber normalerweise nicht tragen würde oder von denen ich denke, dass sie mich gut repräsentieren." Bei Wednesday Addams war das anscheinend anders! 😁