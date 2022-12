"Wednesday": Könnte Rektorin Larissa Weems überlebt haben?

Lebt Rektorin Weems etwa doch?

Eine krasse "Wednesday"-Fan-Theorie nach der anderen ist gerade im Umlauf. Aktuell wird darüber gesprochen, ob Rektorin Larissa Weems nicht vielleicht doch überlebt haben könnte. Sie wurde am Ende der ersten Staffel von "Wednesday" vergiftet. Schauspielerin Gwendoline Christie, welche Weems in der Serie verkörpert, meinte nun in einem Interview: "Wer weiß, ob sie noch lebt. Ich mein, wir haben nicht gesehen, wie sie beerdigt wurde."

Und es stimmt. Wir haben keine Trauerfeier und auch keine Beerdigung von Larissa Weems in der Netflix-Serie gesehen. Eventuell beginnt die zweite Staffel so, dass man Weems in der Krankenstation sieht, sie behandelt wird und somit von den Toten zurückkehrt? Cool wäre es auf jeden Fall, wenn man in Zukunft von mehr von ihr sehen würde. 😊

