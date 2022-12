"Wednesday": Jenna Ortega hat nicht geschlafen

Fake-Blut und kein Schlaf

Eine Frage muss sich Jenna Ortega in letzter Zeit öfters stellen, und zwar die Frage, wie sie zu der Rolle der Wednesday Addams in der gleichnamigen Netflix-Serie "Wednesday" kam. Nun hat sie mehr dazu erzählt: "Ich kannte Tim Burton vorher nicht persönlich. Ich war schon immer Fan seiner Arbeit, aber wir hatten bis dato noch nicht zusammengearbeitet", so Jenna in einem Interview.

_____

DAS HAT ANDERE LESER*INNEN AUCH INTERESSIERT:

______

"Die Anfrage kam ziemlich überraschend. Tim hatte mir eine Mail geschrieben und wollte mit mir bezüglich der Rolle Wednesday Addams sprechen. Ich war zu der Zeit nicht in Amerika und drehte einen Film im Ausland. Außerdem hatte ich viele Nachtshoots. Ich hatte also keine Zeit zu schlafen und machte durch. Und so hatte ich den Videoanruf mit Tim direkt nach meinem Nacht-Dreh, als ich noch Fake-Blut im Gesicht hatte und keine Minute geschlafen hatte. Tim musste total lachen und fand's cool. Dann haben wir geredet und so bin ich zu der Rolle gekommen", fügte Jenna hinzu.