Neue Rolle: Lady Gaga bei "Wednesday" Staffel 2?

Ein Instagram-Post, der nur wenige Stunden alt ist, geht gerade durch die Decke. Auf Insta hat der Netflix-Account @wednesdaynetflix ein Video mit Lady Gaga gepostet. Ja, richtig gelesen, mit der einzig wahren Lady Gaga persönlich. Durch die Videoplattform TikTok ist ihr 11 Jahre alter Song "Bloody Mary" zum Release von "Wednesday" durch die Decke gegangen. Dabei ist der Song nicht einmal in der Serie enthalten! Crazy, oder?!

"Wednesday" Staffel 2: Lady Gaga ein Teil der Serie?

Der Song wurde in den vergangenen Wochen öfters gestreamt als in den bisherigen 11 Jahren. Als Dankeschön sieht man nun, wenn man "Bloody Mary" auf Spotify abspielt, die legendäre Wednesday Addams Tanzszene. Doch was macht Lady Gaga nun auf dem offiziellen Wednesday Netflix-Account?

Sie stylt sich in dem Video und macht ein kleines Wednesday Addams Cosplay. Dabei tanzt sie den Wednesday Tanz zu ihrem beliebten Song. Die Kommentare unter dem Video sind der Hammer! Alle rasten komplett aus und fordern, dass Lady Gaga in Staffel 2 zu sehen sein soll. Ob die Produzent*innen den großen Wunsch umsetzen werden?

Wie wir wissen, ist Lady Gaga nicht nur eine talentierte Sängerin, sondern auch eine genauso talentierte Schauspielerin. Mit ihren Rollen beispielsweise in "A Star Is Born" oder in der 5. Staffel von "American Horror Story" begeisterte sie ihre Community. Wir würden es auf jeden Fall sehr feiern, wenn Lady Gaga in der 2. Staffel von "Wednesday" eine Rolle bekommen würde oder einen Auftritt hätte.

