"Twilight" Robert Pattinson: Liebesouting nach 4 Jahren

Eine Mauer um die Liebe gebaut

Gemeinsam für Fotos posieren, Outfits, die zusammenpassen und verliebte Blicke – Robert Pattinson und Suki Waterhouse haben am vergangenen Wochenende gestrahlt vor Glück! Sie hatten beide leuchtende Ausstrahlungen und ein herzliches Miteinander, als wären sie frisch verliebt! Weil sie das auch noch sind. Wieso die beiden sich genau jetzt für einen öffentlichen Auftritt entschieden haben, ist unklar.

Robert Pattinson erzählte in einem früheren Interview hinsichtlich einer Beziehung in der Öffentlichkeit folgendes: "Wenn man eine Mauer aufbaut, ist es am Ende besser. Wenn man Menschen hereinlässt, entwertet das die Liebe." Ist die Beziehung in der Öffentlichkeit, so möchte jede*r mitreden und wertet alles. Damit haben die beiden Stars in der Vergangenheit bereits negative Erfahrungen gemacht. Aber anscheinend haben Robert und Suki sich trotzdem dazu entschlossen, die Mauern nach über vier Jahren Beziehung etwas zu senken. Wir freuen uns sehr für die beiden!

