"The Walking Dead"-Star: Mysteriöser Tod erschüttert Fans!

"The Walking Dead"-Star Moses J. Moseley mit 31 Jahren verstorben!

Eine Horror-Nachricht für Fans von "The Walking Dead". Schauspieler Moses J. Moseley ist im Alter von 31 Jahren verstorben.

Der Serien-Star hatte seinen großen Durchbruch, als einer der kieferlosen "Haustier"-Zombies von Michonne. War jedoch auch in Filmen wie "Die Tribute von Panem" zu sehen. Gegenüber TMZ verriet ein Familienmitglied, dass die Leiche von Moses am Mittwoch in der Nähe der Hudson Bridge in Stockbridge (Georgia, Amerika) gefunden wurde. Aktuell ermittelt die Polizei wohl in seinem Tod. Auch ein möglicher Selbstmord wird von der Polizei nicht ausgeschlossen.

Polizei ermittelt im Todesfall von "The Walking Dead"-Star Moses J. Moseley

Die Familie des "The Walking Dead"-Stars erklärt weiterhin, dass sie seit Sonntag nichts mehr von Moses J. Moseley gehört haben.

Am Mittwoch wurde eine Vermisstenanzeige aufgegeben und die Polizei fand den Schauspieler tot im Auto. Laut des Familienangehörigen sei Moses durch den Schuss einer Pistole gestorben. Jetzt versucht die Polizei herauszufinden, wie es zu dem tödlichen Schuss kam. Das wird vermutlich noch ein paar Tage dauern. Auf Twitter trauern Fans schon um den verstorbenen "The Walking Dead"-Star. Wir wünschen seiner Familie und seinen Freunden ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit. Ruhe in Frieden, Moses J. Moseley.

