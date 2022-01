"The Mandalorian" Staffel 3: Start, Handlung, Cast

„The Mandalorian“ Staffel 3 wird sehnsüchtig von Fans erwartet! Das enorme Erfolgsfranchise „Star Wars” ist dank Disney und der ungefähr 300 parallel auf mehreren Medien (Film, Serie, Comic) laufenden Projekte wieder in aller Munde! Den Start machte die unfassbar erfolgreiche Serie um den Kopfgeldjäger Din Djarin (gespielt von Pedro Pascal) und Grogu (auch bekannt als „Baby Yoda“), der allen Fans das Herz stahl! Nachdem die zweite Staffel im Oktober 2020 startete, war es lange ruhig um die Serie. Wann geht es endlich weiter? Wir haben alle Informationen zum Starttermin, der Handlung und dem Cast von Staffel 3 für euch gesammelt

„The Mandalorian“: Wann kommt Staffel 3?

Wie bereits erwähnt startete Staffel 2 im Oktober 2020 – das ist nun schon länger her! Und dass es eine dritte Staffel von „The Mandalorian“ geben wird, ist schon ziemlich lange bekannt. Doch wann kommt nun Staffel 3? Ironischerweise sind es die zuvor erwähnten massenhaften Parallel-Produktionen aus dem „Star Wars“-Disney-Universum, die den Dreh von „The Mandalorian“ in die Länge ziehen! Zunächst wurde davon ausgegangen, dass der Drehbeginn der neuen Staffel nicht vor dem Drehschluss von „The Book of Boba Fett“ sein wird (was inzwischen auch bei Disney+ läuft). Anschließend konnten die Dreharbeiten nicht starten, weil die Soundstages für eine DRITTE „Star Wars“-Serie in Beschlag genommen wurden, nämlich „Obi-Wan Kenobi“. Puh.

Ein weiteres Problem: Hauptdarsteller Pascal ist mit anderen Projekten beschäftigt, unter anderem der HBO-Serie zum Videospiel-Hit „The Last of Us“. Die gute Nachricht: Da seine Figur Din Djarin öfter einen Helm trägt, muss er nicht für jeden Drehtag vor Ort sein. Und wie könnten wir Corona vergessen: Die nicht mehr so neue Omikron-Variante macht natürlich auch einen Strich bei „The Mandalorian“ durch die Zeitrechnung. Mit allen diesen Faktoren in der Rechnung, kann man davon ausgehen, dass „The Mandalorian“ Staffel 3 Mitte bis Ende 2022 auf Disney+ erscheinen wird – aber immerhin gibt es eine Menge „Star Wars“-Content, der uns bis dahin über Wasser halten wird. 😉

„The Mandalorian“: Worum geht es in Staffel 3?

"The Mandalorian" Staffel 3 wird die Geschichte von Din Djiarin und Grogu weitererzählen 2020 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved. Used Under Authorization | Disney+

Die zweite Staffel von „The Mandalorian“ endete mit einem herzzerreißenden Cliffhanger: Nachdem Din Djiarin über die gesamte Staffel auf der Suche nach einem Jedi war, der sich um Grogu kümmern könnte, erschien niemand anderes als Luke Skywalker, um sich dem kleinen Wesen anzunehmen. Das führte dann zu einem tragischen Abschied zwischen den Hauptfiguren, den wir immer noch nicht wirklich überwunden haben. 🥺 Wir hoffen stark, dass Grogu in der neuen Staffel zurückkehren wird!

Außerdem bahnt sich eine Menge Drama zwischen Din und Bo-Katan an! Letztere ist ebenfalls eine Mandalorianerin und möchte die Kultur ihres Volkes wieder aufleben lassen. Um überhaupt die dafür notwendige politische Macht haben zu können, benötigt sie allerdings den „Darksaber“, ein schwarzes Lichtschwert, dass den*der Besitzer*in Anrecht auf den Thron des Planeten Mandalore gibt. Problem: Im Kampf gegen Moff Gideon hat Din genau dieses Schwert durch seinen Sieg über den Imperialen gewonnen! Da das Schwert auch nur im Kampf erworben werden kann, wird Bo-Katan über kurz oder lang nichts anderes übrigbleiben, als ihren Kameraden zum Kampf auf Leben und Tod herauszufordern. Oder findet sie vielleicht einen anderen Weg?

Apropos Gideon: Der hat den Kampf mit Din überlebt und wir sind ziemlich sicher, dass er diese Niederlage nicht lange auf sich sitzen lassen wird …

„The Mandalorian“: Wer wird in Staffel 3 mitspielen?

Wir können sehr stark davon ausgehen, dass Din Djarin (und damit auch sein Darsteller, Pascal) auch in „The Mandalorian“ Staffel 3 wieder die Hauptrolle einnehmen wird. Grogu (bzw. die Puppe) wird sicherlich auch zurückkehren. Auch Moff Gideon (gespielt von Giancarlo Esposito) wird in Staffel 3 zurückkehren! Die Frage ist, ob Figuren wie Ahsoka (Rosario Dawson) und Boba Fett (Temuera Morrison) wieder dabei sein werden, denn schließlich hat letzterer bereits eine eigene Spin-Off-Serie und erstere hat eine in der Pipeline. Wer auf jeden Fall nicht zurückkehren wird, ist Gina Carano, da sie wegen ihrer Anti-Impf-Aussagen auf Twitter von Disney gefeuert wurde. Was das für ihre Figur Cara Dune bedeutet, wird sich allerdings noch zeigen …

