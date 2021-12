Vin Diesel: Herzzerreißende Botschaft an toten Paul Walker

8. Todestag von Paul Walker: Vin Diesel erinnert an seinen "Fast & Furious"-Kollegen

Gestern vor genau acht Jahren ist "Fast & Furious"-Star Paul Walker an den Folgen eines tragischen Autounfalls gestorben. Für Fans, Familie und Freunde ist der 30. November bis heute ein schwieriger Tag, so auch für Co-Star Vin Diesel, dessen echter Name Mark Sinclair ist. Es wird übrigens gemunkelt, dass Paul Walkers Tochter bald in "Fast & Furious" dabei sein wird.

Zum Trauertag postete der "Fast & Furious"-Star eine herzzerreißende Nachricht an den toten Paul Walker auf Instagram, über seine Tochter Haina Riley Sinclair, die Brautjungfer auf der Hochzeit von Pauls Tochter Meadow Walker war. Nach einer gemeinsamen Szene sei Paul in den Trailer von Vin Diesel gekommen, um sich zu erkundigen, was er auf dem Herzen hatte. "Ich habe dir erzählt, dass ich bald ein Baby erwarte und nicht weiß, was mich im Krankenhaus erwartet, wo ich nach der Arbeit hingehen werde. Ich werde nie vergessen, was du mir gesagt hast: Du sagtest, dass mir viele harte Kerle sagen würde, draußen vor dem Kreißsaal zu warten, aber das ist falsch. Geh da rein, durchtrenne die Nabelschnur und es wird der beste Tag in deinem Leben."

Vin Diesel teilt herzzerreißende Geschichte über verstorbenen Paul Walker

Und jetzt festhalten, denn die herzzerreißende Geschichte der "Fast & Furious"-Kollegen Vin Diesel und Paul Walker wird noch emotionaler. "Du sprachst natürlich aus Erfahrung, weil du schon einen eigenen Engel hattest. Heute ist es acht Jahre her … und nicht ein Tag vergeht, an dem ich mich nicht an unsere Bruderschaft denke, mit der wir gesegnet wurden, aber das weißt du. (…)

Sieh dir dieses Bild an Pablo, es wird dich zum Lächeln bringen. Derselbe Engel, bei dem du mir mit einem wundervollen, brüderlichen Rat in der Vorbereitung geholfen hast, ist derselbe Engel, den deine kostbare Meadow gefragt hat, ihre Brautjungfer zu werden. Wie hätte ich das damals 2008 am Set von Fast ahnen können, aber du hast es vielleicht irgendwie getan. Ich vermisse dich." Bei dieser Bromance-Geschichte der "Fast & Furious"-Stars kann man nur Gänsehaut bekommen.

