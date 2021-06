"Fast & Furious": Ist Paul Walkers Tochter dabei?

Das „Fast & Furious“-Franchise musste sich 2013 viel zu früh von einem seiner Stars verabschieden: Schauspieler Paul Walker, einer der größten Stars der Reihe und enger Freund von Vin Diesel, starb mit einem Kumpel bei einem Autounfall. In der Reihe durfte seine Figur, Brian O’Connor, das Leben führen, das dem Schauspieler verwehrt blieb: mit seiner Familie. Nun sprach Diesel über die Möglichkeit, Walkers Tochter, Meadow Walker, in zukünftigen „Fast & Furious“-Filmen mitspielen zu lassen!

Diesel über die Zukunft vom Franchise

Während Darsteller Diesel den neuesten Teil der unglaublich erfolgreichen Filmreihe anwarb – „Fast & Furious 9“ – sprach er auch über die Zeit nach dem plötzlichen Tod von Walker und wie man in der Filmreihe damit umging. „Das Studio machte eine sehr kühne Entscheidung – sie erlaubten, dass die Figur [von Walker] in der Mythologie der Filme weiter bestehen durfte.“ Gerade für Diesel sei diese Entscheidung sehr wichtig gewesen, denn mit dem Start des Franchises sei auch eine Bruderschaft entstanden, die „das Franchise überdauern wird“. Auf Walkers Tochter Meadow angesprochen und wie ihre Rolle in weiteren Filmen aussehen könnte, zögerte der Schauspieler einen Moment. Meadow ist nämlich auch Diesels Patentochter und er bezeichnete Walker in vielen Interviews als seinen Bruder – die Beziehung zwischen Meadow und ihm ist also etwas sehr Besonderes!

Meadow könnte in zukünftigen Filmen am Start sein

Nach einigem Zögern konnte sich Diesel doch zu einer Antwort durchringen, die viele Walker-Fans aufhorchen ließ: „Ich würde nichts ausschließen. Ohne irgendwelche Geheimnisse für 'Fast 10' auszuplaudern, sagen wir einfach, nichts ist ausgeschlossen.“ Das ist definitiv kein klares Nein und könnte ein Zeichen dafür sein, dass auch die Leute hinter den Kulissen von „Fast & Furious“ bereits mit einem solchen Gedanken gespielt haben! Bis „Fast 10“ herauskommt, wird es aber noch eine Weile dauern. Nun können sich Fans erst einmal über den neunten Teil der Filmreihe freuen, der planmäßig erst einmal am 25. Juni in die amerikanischen Kinos kommen soll. Wir müssen uns noch ein wenig gedulden, aber freuen uns schon auf ein neues Abenteuer!