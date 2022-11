Paul Walkers Filme: Seine größten Rollen

Diese Nachricht erschütterte die ganze Welt: "The Fast And The Furious"-Star Paul Walker ist am vergangenen Samstag im Alter von nur 40 Jahren gestorben. Bei einem schrecklichen Autounfall kamen er und sein Freund Roger Rodas, der das Fahrzeug fuhr, ums Leben.

Nun trauern Freunde und Fans um die Verstorbenen. So schrieb "The Fast And The Furious"-Star Vin Diesel auf Instagram: "Bruder, ich werde Dich so sehr vermissen. Ich bin völlig sprachlos. Der Himmel hat einen neuen Engel. Ruhe in Frieden." Rührende Worte findet auch "Fast & Furious"-Kumpel Tyrese: "Ich werde deine Energie immer mit mir tragen. Die 'Fast'-Familie auf der ganzen Welt liebt dich. Paul ist das Herz dieses Unternehmens und wir werden dafür sorgen, dass seine Energie und seine Präsenz für immer weiterleben werden #meinherzschmerztsosehr"

Eine wirkliche Tragödie! Wir sprechen Pauls Familie und Freunden unser Beileid aus! Die größten Rollen des verstorbenen Hollywood-Stars findest du hier!

Seinen ersten Auftritt hatte Paul mit 12 Jahren in der Serie "Ein Engel auf Erden".

Nach eher kleineren Auftritten spielte er 1998 im Hollywood-Movie "Pleasantville – Zu schön, um wahr zu sein" mit.

Ein Jahr später folgte "Eine wie keine".