Verhütung mit Tampons?

Nein, das ist unmöglich! Zwar kann ein Tampon etwas Sperma aufsaugen, doch für Millionen von winzig kleinen Spermien wäre es trotzdem kein Problem, in Richtung Gebärmutter zu schwimmen. Denn eine einzige Samenzelle reicht aus, um ein Ei zu befruchten. Außerdem: Durch die Bewegungen des Penis würde der Tampon viel zu tief in die Scheide gedrückt werden und das kann schmerzhaft sein! Dabei kann es auch passieren, dass sich der Tampon nicht mehr problemlos aus der Scheide ziehen lässt und letztendlich von einem Arzt entfernt werden muss. Deshalb sollte ein Tampon immer vor dem Sex aus der Scheide genommen werden! Wer also keine Schwangerschaft riskieren möchte, sollte sicher Verhüten, zum Beispiel mit einem Kondom!