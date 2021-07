US-Boyband bereitet Comeback vor!

US-Boyband liefert Hinweise: Gibt es bald das Comeback von Big Time Rush?

Nein, dieses Mal geht es nicht um neue Reunion-Gerüchte von One Direction, sondern echte Hinweise auf ein fettes Comeback einer US-Boyband: Big Time Rush! Fans der beliebten Nickelodeon Band ist gestern aufgefallen, dass der offizielle Twitter-Account von Big Time Rush das Profilbild in einen roten Punkt verwandelt hat, aber nicht nur das. Auch die vier Mitglieder Logan Henderson, James Maslow, Carlos PenaVega und Kendall Schmidt haben ihr Instagram-Profilbild in diesen roten Punkt verwandelt. In den letzten Jahren haben die Band-Mitglieder immer wieder über eine mögliche Reunion gesprochen, doch so richtig erst wurde es erst in Corona Zeiten. Im Juni 2020 gab es die erste kleine virtuelle Reunion auf dem YouTube-Kanal PenaVega, wo die Big Time Rush-Boys eine Akustikversion ihres Hits "Worldwide" gespielt haben. Zu dem Video schrieb Carlos: "Diese herausfordernden Zeiten auf der Welt haben in uns den Wunsch ausgelöst, wieder mehr mit euch in Verbindung zu sein. Sie haben uns auch dazu gebracht, dass wir wieder mehr Kontakt zueinander haben wollen. Wir wurden dazu inspiriert wieder zusammen zu singen und etwas aufzunehmen und guckt nur, wie wir lachen." Und es gibt noch mehr Hinweise auf ein Comeback von Big Time Rush …

Fans rasten wegen Big Time Rush Comeback aus

Big Time Rush wurden 2009 in Los Angeles gegründet und waren bis 2013 Teil der gleichnamigen Nickelodeon-Serie. Zufall, dass auch in diesem Jahr die Nick-Serie "iCarly" ihr Comeback gefeiert hat? Wer weiß, was der Sender noch so geplant hat. 😈 Die Boyband hat in ihrer Karriere drei Alben veröffentlicht und 2014 ihre finale Tour gespielt. Seit dem 26. März 2021 kann man in Amerika sogar alle Staffeln von "Big Time Rush" auf Netflix gucken, in Deutschland bisher noch nicht. Dieses Jahr feierte der "Big Time Rush"-Film sein 9-jähriges Jubiläum – eigentlich der perfekte Zeitpunkt für ein Comeback der Boyband! Fans sind sich jedenfalls ziemlich einig, dass es endlich an der Zeit ist. Unter dem Hashtag #BigTimeRush freuen sie sich über die mögliche Reunion und posten hunderte Memes ihrer Reaktionen. Jetzt können die Jungs ihre Anhänger fast gar nicht mehr enttäuschen. Mal sehen, was sie zu verkünden haben …

