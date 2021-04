"The Umbrella Academy" Staffel 3: Wenig Hoffnung für Fans

"The Umbrella Academy": Staffel 1 und 2 waren ein Mega-Erfolg!

Sie gehört zu den beliebtesten und erfolgreichsten Serien aus den Jahren 2019 und 2020. Die Rede ist von "The Umbrella Academy". Die erste Staffel verschaffte der Comicverfilmung schon eine Menge Fans und auch die zweite Staffel trendete vergangenes Jahr wochenlang in den Top 10. Sie schaffte es sogar 14 Tage den ersten Platz in den Netlix-Charts einzunehmen. Wow! 🤩 Die Serie "Ratched" war jedoch die mit Abstand erfolgreichste Netflix-Serie aus 2020 und hängte "The Umbrella Academy" mit seinen Zuschauerzahlen ab! Doch was ist nun mit Staffel 3 von "The Umbrella Academy"? Die neusten News sind für viele Fans ein Schlag in die Magengrube und geben wenig Hoffnung … 😫

Die 10 teuersten Netflix-Serien

"The Umbrella Academy": Darauf müssen sich die Fans einstellen

Tatsächlich werden sich die "The Umbrella Academy"-Fans noch etwas länger als gedacht gedulden müssen. Der Release der dritten Staffel wird sich nämlich verzögern! Und das hauptsächlich wegen der immer noch andauernden Corona-Pandemie, die so ziemlichen allen Film- und Seriendreharbeiten seit einem Jahr einen Strich durch die Rechnung macht. "Die COVID-Protokolle bedeuten, dass wir kürzere Drehtage haben, was wiederum bedeutet, dass die tatsächliche Länge des Drehs viel länger sein wird", so Schauspieler Tom Hopper aka Luther Hargreeves aka Nummer Eins. Angeblich soll noch nicht einmal das komplette und finale Drehbuch der dritten Staffel stehen. Die Produzent*innen der Serie orientieren sich dabei nicht nur an den Comics, sie wollen auch ihre eigene Note einbringen. Hier kannst du nochmals alle Unterschiede zwischen den "The Umbrella Academy"-Comics und der Serie nachlesen! ⬅️ Netflix, die Schauspieler*innen und alle Beteiligten von "The Umbrella Academy" hoffen natürlich trotzdem, dass sie schnell vorankommen, um der Fanbase so bald wie möglich einige offene Fragen zu beantworten. Denn das Ende der zweiten Staffel war nicht nur ein hammer Schluss, sondern auch ein krasser Cliffhanger! Auch wenn es schwer ist, müssen wir uns weiterhin gedulden, denn es scheint wenig Hoffnung zu geben, dass die Serie noch dieses Jahr erscheinen wird. 🙈

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->