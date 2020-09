Ubisoft macht Gamern mit gratis Spielen eine Freude

Spiele-Entwickler Ubisoft zieht regelmäßig die Spendierhosen an und stellt seinen Kunden und Fans verschiedene Spiele kostenlos zur Verfügung. Meistens handelt es sich dabei um Titel, die schon ein paar Jährchen alt sind, sich aber noch immer großer Beliebtheit erfreuen. In den letzten Monaten waren unter anderem die Spiele Child of Light, Rayman Legends, Assassin’s Creed 2 und Watch Dogs 2 Teil der Geschenkaktionen von Ubisoft. Aktuell bekommt die Spieler „Tom Clancy’s The Division“ umsonst!

Spiel „The Division“ wird verschenkt

Seit dem 1. September ist die PC-Vollversion von Ubisofts „The Division“ (USK: ab 18) kostenlos erhältlich. Die Gratis-Aktion endet am 8. September um 10 Uhr. Wer sich das Open World-Game sichern möchte, muss eine Website von Ubisoft besuchen, sich dort anmelden und kann dann das Spiel downloaden. Wenn das innerhalb der Frist passiert, ist „The Division“ auch nach Ablauf der Aktion in der Uplay-Bibliothek verfügbar. Der Shooter, in dem die Spieler das von der Pandemie zerstörte New York erkunden und retten müssen, kam 2016 auf den Markt, 2019 folgte der zweite Teil. Schnell sein lohnt sich, mit „The Division“ kann man die Wartezeit auf neue Titel wie „Assassin’s Creed Valhalla“ und neue Konsolen wie die PlayStation 5 sinnvoll nutzen. 😜

