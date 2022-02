„Two And A Half Men“: Diese Dinge sind unlogisch!

„Two And A Half Men“ unterhielt die Zuschauer*innen über Jahre – und hatte dabei sogar unterschiedliche Stars in der Hauptrolle! Die Serie wurde durch Charlie Sheen groß und beliebt (was nicht heißt, dass die anderen Darsteller*innen nicht ihren Teil dazu beigetragen hätten).

Doch als der Schauspieler aufgrund seiner Drogen- und Alkoholsucht nicht mehr tragbar für die Serie war, musste ein Ersatz her. Der wurde mit Ashton Kutcher gefunden, der sich sehr gut in die Show eingliederte! Doch auch, wenn „Two And A Half Men“ der Wechsel der Hauptfiguren gelungen sein mag, heißt das noch lange nicht, dass die Serie frei von unlogischen Handlungsverläufen und Charakteren war. Und das auch schon zu Sheens Zeit! Wir haben die größten Logik-Löcher der Serie für euch gesammelt. Viel Spaß in unserer Galerie!

“Two And A Half Men” Logik-Löcher: Die Galerie

Manche Beziehungen ergeben keinen Sinn

Die Prämisse der Serie ist ziemlich simpel: Charlie Harper (gespielt von Sheen) ist ein überaus erfolgreicher Jingle-Schreiber, der in einer Villa in Malibu lebt und ungefähr jeden Tag neben einer neuen Frau aufwacht. Eines Tages steht sein Bruder Alan (gespielt von Jon Cryer) mitsamt Kind vor der Tür, weil sich seine Frau von ihm getrennt hat und er nicht weiß, wo er sonst hinsoll. Alan und Sohn Jake (gespielt von Angus T. Jones) bringen das Playboy-Leben von Charlie ziemlich durcheinander!

Und hier findet sich schon das erste Logik-Loch in der Beziehung der beiden Brüder: In manchen Folgen ist Charlie froh darüber, seinen Bruder und dessen Kind bei sich wohnen zu haben. Doch in den meisten Folgen ist er sehr genervt von seinem (mit den Jahren immer dreister und unsympathischer werdenden) kleinen Bruder, der immer nur schnorrt und herummeckert. Diese Einstellung wechselt im Laufe der Serie immer wieder! In einer Folge will Charlie Alan wegen einer Kleinigkeit aus dem Haus werfen, in der nächsten gibt er die Frau seiner Träume auf, weil die darauf besteht, dass Alan auszieht …

Und wir können nicht über Logik-Löcher sprechen ohne Rose zu erwähnen. Charlies Nachbarin (bzw. eher Stalkerin) hatte ein Date mit ihm und verfolgt ihn seither pausenlos. Über die gesamte Serie bringt sie Dinge, für die Menschen im echten Leben im Mindesten angezeigt werden würden. Doch bei „Two And A Half Men“ wird sie eher als witzige Nebenfigur behandelt. Wäre sie ein Mann würden ihre Stalker-Tendenzen wohl sehr viel ernster genommen werden! Im Laufe der Serie bringt sie Charlie sogar um! Bzw. täuscht seinen Tod vor und hält ihn über Jahre in ihrem Keller gefangen … 😨 Niemand scheint in der Serie über diese (gelinde gesagt) sehr besorgniserregenden Eigenschaften zu stolpern.

Schon der Titel ist veraltet

„Two And A Half Men“ mag ein ikonischer Serien-Titel sein – besonders viel Sinn ergibt er im Kontext der Geschichte aber nicht besonders lange. Der Titel spielt auf die drei Harpers an: Charlie, Alan und der „halbe Mann“ Jake, der zu Beginn der Serie noch ein Kind ist. Ziemlich schnell ist er das allerdings nicht mehr und der Titel der Serie ergibt keinen Sinn. Als wäre es den Autor*innen (sehr spät) aufgefallen, kommt in der letzten Staffel Louis ins Spiel, ein Kind, das Walden (Kutcher) und Alan gemeinsam adoptieren, weil Walden unbedingt ein Kind haben möchte. Eine besonders große Rolle spielt Louis allerdings nicht und taucht nicht einmal in der finalen Folge von „Two And A Half Men“ auf!

Wir haben noch einige weitere unlogische Momente und Handlungsverläufe in „Two And A Half Men“ in unserer Galerie für euch gesammelt. Wir wünschen euch viel Spaß beim Durchstöbern!

