"Two and a Half Men": 10 krasse Serien-Geheimnisse aufgedeckt

Angus T. Jones ist mit seiner Rolle als "Jake" nicht nur berühmt, sondern auch reich geworden. Bis heute bleibt der "Two and a Half Men"-Darsteller einer der bestbezahltesten Kinderstars aller Zeit. Als er 17 Jahre alt war, verdiente er schon 300.000 Dollar pro Folge! Nur "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown kommt ihm heute verdächtig nah, sie verdient nämlich ebenfalls 300.000 Dollar pro Folge. Nach "Two and a Half Men" entfernte sich Angus T. Jones etwas aus dem Rampenlicht und konzentriert sich jetzt auf Geschäfte und gemeinnützige Arbeit.