Twilight: Taylor Lautner heimliche Hochzeit

Taylor Lautner: Glückliche Beziehung

Taylor Lautner hat nach seiner Rolle als Werwolf-Boy Jacob in „Twilight“ nicht mehr viele berufliche Erfolge verzeichnen können. Privat läuft es für Taylor dafür umso besser! Seit 2018 ist der Schauspieler mit der ausgebildeten Krankenschwester zusammen. Die beiden lernten sich über Taylors Schwester Makena kennen.

In einem Interview gab Lautner zu: „Schon als ich sie das erste mal traf, wusste ich, dass ich mir eine Zukunft mit ihr vorstellen kann.“ Awww!

Verlobung vor einem Jahr

Am 11.11.2021 folgte dann die Verlobung des Paares.

Heimliche Hochzeit

Am 11. November 2022 – exakt ein Jahr nach dem Verlobungstag haben die beiden Taylors nun geheiratet.

Die beiden gaben sich auf dem Epoch Estate Wines Anwesen (3,5 Autostunden nördlich von Los Angeles) das Ja-Wort. Mit dabei waren „nur“ 100 ihrer engsten Vertrauten. Die zwei hielten ihren großen Tag so gut es ging, geheim. Der Grund dafür: Beiden wünschten es sich so! In einem Interview gab Lautner zu: „Sie (Taylor Dome) wünscht sich nichts besonderes oder großes. Für sie wäre ein Hochzeit in der Küche okay.“ Ein bisschen größer wurde der Hochzeits-Tag dann doch. Einige „Twilight“-Kolleg*innen sollen bei der Hochzeit nicht anwesend gewesen sein.

Fun-Fakt: Die Braut nahm Lautners Nachnamen an – womit es jetzt zwei Taylor Lautner gibt…

