"Twilight"-Star Taylor Lautner: DAS bereut er bis heute!

Der „Twilight“-Star erinnert sich in dem Podcast an die Situation zurück: "Ich wusste nicht, dass sie Sache mit Kanye kein Sketch war. Ich habe ihr den Preis überreicht. Ich ging fünf Schritte zurück und stand einen Meter hinter ihr – und während sie ihre Dankesrede hielt, sprang Kanye auf die Bühne. Ich kann sie kaum hören. Ich kann sie nicht richtig sehen. Ich habe angenommen, dass die ganze Sache ein eingeübter Sketch war, denn warum sonst sollte Kanye West auf die Bühne springen und Taylor Swift unterbrechen? Es hat einfach keinen Sinn gemacht." Obwohl er nicht wusste, was gesagt wurde, lachte er und spielte seinen Teil als Zuschauer des "Sketches". Als er dann aber Taylor Swifts Gesichtsausdruck sah, wusste er, dass es kein geplanter Teil der Show war: "Er sprang von der Bühne runter. Sie beendete die Rede. Als sie sich wieder umdrehte und ich zum ersten Mal ihr Gesicht sah, dachte ich: 'Oh nein, das war nicht gut.'" Hätte er dies früher realisiert, wäre seine eigentliche Reaktion auf diesen Moment sicherlich anders gewesen.