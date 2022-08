Jacob-Star Taylor Lautner über "Twilight"-Comeback!

Taylor Lautner: Weltweiter Erfolg durch "Twilight"

Die "Twilight"-Saga brachten den ganz großen Durchbruch für die drei Hauptdarsteller*innen Robert Pattinson, Kristen Stewart und Taylor Lautner. Es sind mittlerweile zehn Jahre vergangen, seit mit "Breaking Dawn – Bis(s) zum Ende der Nacht -Teil 2" der letzte Teil der Reihe ins Kino gekommen ist.

Seitdem warten die Fans auf eine mögliche Fortsetzung oder ein Spin-Off. Ob die Hauptdarsteller*innen der Original-Filme da überhaupt nochmal am Start wären? Schließlich hat sich in den letzten zehn Jahren viel in ihren jeweiligen Karrieren getan und Taylor Lautner stand sogar kurz vor dem Rausschmiss! Der Jacob-Darsteller hat jetzt aber für Klarheit gesorgt – zumindest was ihn angeht.

Taylor Lautner: Zurück zu "Twilight"?

In einem neuen Interview hat Schauspieler Taylor Lautner jetzt verraten, ob er sich vorstellen könnte, nochmal als Jacob ins "Twilight"-Universum zurückkehren würde: "Er ist ein guter Charakter, den man einfach nur lieben kann. Deshalb würde ich nie nein sagen. Denn es ist Jacob Black. Er ist ein liebenswerter Kerl." Außerdem erzählte er noch, wo er Jacob zehn Jahre nach dem letzten Film sieht: "Glücklich bis ans Lebensende mit Renesmee, denn da habe ich aufgehört. Und ja, er ist ein ziemlich treuer Kerl." Ein ziemlich schöner Gedanke, wie wir finden. Und mal sehen, vielleicht gibt es ja wirklich noch eine Fortsetzung von "Twilight". 🤗

