"Twilight": Deshalb hat Rosalie Hale keine Superkräfte!

"Twilight": Rosalies Vergangenheit

Anders als manche Vampire hat Rosalie Hale keine Superkraft in "Twilight" verpasst bekommen. Rosalie wurde nach ihrer Verwandlung von Esme und Carlisle Cullen adoptiert. Diese Verwandlung in einen Vampir verlieh Rosalie in den "Twilight"-Verfilmungen aber keine besonderen Kräfte. Das hat sie mit ihren Adoptiveltern gemeinsam. Doch was ist der Grund dafür, dass sie keine Spezialkraft bekommen hat?

"Twilight": Der Grund für Rosalies fehlende Superkraft

Edward kann Gedankenlesen, Alice kann in die Zukunft sehen, Jasper kann die Stimmung von Personen in seinem Umfeld beeinflussen – und Rosalie? Sie gilt als die schönste Vampirin der Welt. Doch ist das wirklich eine Superkraft? Nicht wirklich... Der Grund hierfür ist, dass Rosalie Hale einfach keine tragende Rolle in der Reihe spielt. Deshalb bringen ihr neben den "normalen" übernatürlichen Fähigkeiten von Vampiren zusätzliche Kräfte schlichtweg einfach nichts. Denn die mit Superkräften ausgestattete Cullens setzen diese in den Filmen zumindest auch ein, was ihre Existenz in der Handlung rechtfertigt.

