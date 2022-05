"Twilight"-Star Taylor Lautner stand kurz vor Rausschmiss! 😱

"Twilight": Ashley Greene packt aus

Auch nach zehn Jahren kommen immer wieder neue "Twilight"-Geheimnisse ans Licht. Zu verdanken haben wir das in letzter Zeit Alice-Cullen-Darstellerin Ashley Greene.

Sie plaudert in ihrem Podcast "The Twilight Effect" über viele Dinge, die hinter den Kulissen abgegangen sind und die bisher nie wirklich an die Öffentlichkeit gedrungen sind. Wie zum Beispiel, dass Taylor Lautner, der in den Filmen Jacob spielt, ab "New Moon" ersetzt werden sollte! Aber warum?

"Twilight": Deswegen wäre Taylor Lautner fast rausgeschmissen worden

In ihrem Podcast denkt sie an Ashley Greene an die Zeit zurück: "Ich weiß nicht mehr, ob sie tatsächlich jemanden in den Startlöchern hatten, aber ich erinnere mich daran, dass es Diskussionen darüber gab, ob er sich in das verwandeln könnte, was er sein sollte. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt waren wir alle ersetzbar. Ich kann mir also vorstellen, dass auf dem armen, jungen Taylor eine ganze Menge Druck lastete." Und in was sollte sich Taylor Lautner verwandeln? In eine muskulöseren Jacob. Damit er nicht rausgeschmissen wird, hat er sich der Aufgabe gestellt, viel trainiert und an Muskelmasse gewonnen. Glück für uns, denn ohne Taylor Lautner als Jacob wäre "Twilight" sicherlich nicht das Gleiche.

