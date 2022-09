"Twilight"-Star Taylor Lautner: Die Wahrheit über seine Verlobte

Taylor Lautner: So lernte er seine Verlobte kennen

Taylor Lautner und Tay Dome haben sich nicht in einem Hollywood-Studio oder auf einem roten Teppich kennengelernt. Nein, Taylor hat seine zukünftige Frau über seine Schwester kennengelernt, als er Abstand von seiner Karriere als Schauspieler nahm. "Ich wollte einen Schritt zurücktreten, das Leben genießen und Zeit mit meiner Familie und meinen Freund*innen verbringen", erzählte der "Twilight"-Star in einem Interview – und dann kam Tay in sein Leben. Seine Schwester rief ihn eines Tages an und sagte dem Schauspieler am Telefon, dass er ihre Freundin treffen müsste. In einem weiteren Interview verriet Taylor auch, dass seine Schwester schon immer dachte, dass sie diejenige sein würde, die ihn seiner Frau vorstellt – und so kam es schließlich auch. Tay und Taylor trafen sich zum ersten Mal während eines Spieleabends bei ihm zuhause, den seine Schwester organisierte und zu dem sie auch noch andere Freund*innen eingeladen hat, damit der Druck nicht ganz sie hoch sein würde.

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

_____

Tay Dome machte Ausbildung als Krankenschwester

Taylors Verlobte ist Krankenschwester und hat ihre Ausbildung und Studium am College of the Canyons in 2019 erfolgreich abgeschlossen. Auf Instagram postete sie damals ein Video, das sie beim Gang über die Bühne während der Abschlussfeier zeigt. Darunter schrieb sie: "Gestern ging ein Kapitel meines Lebens zu Ende, das sehr herausfordernd und doch so lohnend war. Ich bin nicht nur als Krankenschwester, sondern auch als junge Frau." Taylor war in dieser Zeit eine große Unterstützung für Tay, unter einem weiteren Instagram-Post dankte sie dem Schauspieler: "Wo soll ich nur anfangen… Danke, dass du mich ermutigt hast, als ich aufgeben wollte. Danke für die vielen Mahlzeiten, die du gekocht hast, wenn ich zu sehr mit Lernen beschäftigt war. Danke, dass du mich abgefragt hast und versucht hast, medizinischen Begriffe und Abkürzungen auszusprechen."

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Tay Dome setzt sich für mentale Gesundheit ein

Aktuell übt Tay aber ihren Job als Krankenschwester nicht aus, sondern konzentriert sich voll und ganz auf ihre Karriere als Influencer. Doch so ganz von ihrem medizinischen Hintergrund hat sie sich nicht verabschiedet: Sie ist das Gesicht hinter "LEMONS by tay", eine gemeinnützige Organisation für psychische Gesundheit und Selbstfürsorge. Anfang 2022 warb sie mit einem Foto auf Instagram für die Gründung ihrer Organisation. Dazu schrieb sie: "Meine größte Hoffnung für "LEMONS by tay" ist es, euch dabei zu helfen, zu erkennen, wie wichtig es ist, eurer psychischen Gesundheit Priorität einzuräumen, selbst wenn ihr damit noch nie zu kämpfen hattet."

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Tay Dome: Früh durch heftige Erfahrungen geprägt

Warum der 25-Jährigen (Stand: 24.09.2022) mentale Gesundheit so sehr am Herzen liegt, sind persönliche Erfahrungen. Als sie noch ein Kind war, gab es Familienmitglieder, die mit Suchtproblemen zu kämpfen hatten, von Alkohol bis hin zu Drogen. In einem Podcast erzählte Tay, dass ihr Cousin, der wie ein Bruder für sie war, zweimal fast eine Überdosis genommen hatte. Sie war damals gerade mal neun Jahre alt. So wurde sie schon früh mit psychischen Problemen konfrontiert. Tay erinnert sich: "Das war das erste Mal, dass ich Schmerz empfand. Ich erinnere mich, dass meine Brust schmerzte, aber ich wusste nicht, wie ich irgendwas begreifen sollte, weil ich so jung war." Es gab noch einen weiteren Schicksalsschlag in ihrem Leben: Sie verlor ihren besten Freund durch Selbstmord nach einer manischen Episode mit bipolarer Störung.

Das ist alles ganz schön heftig! Im Jahr 2020 hatte Tay dann auch selbst mit eigenen psychischen Problemen zu kämpfen: "Ich habe mich völlig vom Leben abgekapselt. Jetzt habe ich Depressionen und Angstzustände", erzählt sie in einem Podcast. Das veranlasste sie auch dazu, ihren Job als Krankenschwester letztendlich zu kündigen und "Lemons by tay" zu gründen.

Tay Dome: War sie früher #TeamEdward oder #TeamJacob?

Tay war in ihrer Jugend ein großer "Twilight"-Fan. Aber wie sich vor jetzt herausstellte, war sie im falschen Team. In einem wirklich witzigen Instagram-Video zu dem Trend "Zeig deinen Crush aus Jugendzeiten und dann die Person, mit der du zusammen bist." Zuerst erscheinen Fotos von Robert Pattinson in seiner Rolle als Edward Cullen in „Twilight“. Wir können also mit Sicherheit sagen, dass Tay früher zu Team Edward gehörte. Nach den Edward-Fotos werden Bilder ihrer Verlobten Taylor Lautner auf, der in den Filmen Werwolf Jacob Black spielte. Komisch, wie das Leben manchmal spielt! 😊

Und was sagt Taylor selbst dazu? "An einem Punkt hat sie mir einfach gesagt, dass sie auf der anderen Seite ist, aber [das war] damals. Ich hatte kein Problem damit, solange ich sie jetzt bekehrt habe", so der Schauspieler. 😃

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->