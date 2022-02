"Twilight"-Star Taylor Lautner: Betrug von Verlobter!

"Twilight"-Star Taylor Lautner gesteht Betrug von seiner Verlobten

Taylor Lautner hat sich 2021 mit Freundin Taylor Dome verlobt. Die beiden sind schon seit vielen Jahren happy zusammen und teilen ihr Glück fröhlich auf Instagram mit den Fans. In "Twilight" spielte Taylor Lautner die Rolle von Jacob Black.

Bestie von Bella Swan, der immer wieder versuchte sie davon zu überzeugen, dass Vampir Edward kein guter Boyfriend ist – natürlich, weil er selbst in sie verknallt war! Bei den Fans bildeten sich zwei Lager: Team Edward und Team Jacob. In einem neuen Interview mit Kelly Clarkson hat Taylor Lautner jetzt verraten, welchem Lager seine Verlobte angehörte: "Ähm … sie war, sie war Team Edward. Ja, das war sie." What?! Was für ein Betrug und das von der eigenen Verlobten! 😂 Mittlerweile sind die Wogen jedoch geglättet: "Aber sie hat es wieder gut gemacht. Ich erlaube ihr, diesen Fehler gemacht zu haben. Es gehört der Vergangenheit an", witzelte der "Twilight"-Star weiter.

"Twilight": Taylor Lautners Verlobte war Team Edward!

Zum Glück löste dieser kleine Betrug, keinen Psycho-Stress bei Taylor Lautner aus. Der "Twilight"-Star kann es mit Humor nehmen und der jungen Liebe hat es auch nicht geschadet. In dem Interview verriet Taylor Lautner auch, wie das Paar und deren Bekanntenkreis mit den gleichen Vornamen umgehe. Für gewöhnlich würden sie den "Twilight"-Star Taylor nennen und seine Verlobte wird Tay genannt. "Viele Leute sagen jedoch auch Boy Tay und Girl Tay", ergänzt der Schauspieler. Fun Fact: Sobald sie heiraten, heißen beide übrigens Taylor Lautner. "Dann sind wir quasi eine Person", lacht der "Twilight"-Star. So süß!

