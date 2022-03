"Twilight"-Star Ashley Greene: Sie hatte einen Crush am Set!

Auf wen hatte Ashley Greene einen Crush am "Twilight"-Set? In fünf Filmen spielte sie die Rolle der Alice Cullen, doch wer verdrehte ihr während der Arbeit den Kopf?

"Twilight"-Star Ashley Greene war verliebt in …

Auch wenn die Story rund um Edward, Bella & Co. schon seit einigen Jahren fertig erzählt wurde, so werden nach wie vor interessante Facts und Geheimnisse vom Set gedroppt. In einem Interview hat die Schauspieler Ashley Greene, welche den Charakter Alice Cullen verkörperte, nun erzählte, dass sie auf eine bestimmte Person am Set einen Crush hatte. Doch um wen handelt es sich?

„Twilight“-Stars damals und heute

"Wir haben uns sehr gut verstanden"

In den "Twilight"-Movies war Alice mit Jasper zusammen. Die beiden haben sich immer verliebt und verkuschelt in den Filmen gegeben. War Jasper also auch derjenige, in den sich Ashley Greene verguckt hat? Über die Jahre kamen Details über die Verwandlung der Cullens und das echte Alter der Cullens ans Licht. Hat Schauspielerin Ashley Greene ihrer Fanbase nun auch erzählt, wer ihr heimlicher Schwarm war? "Twilight war im Grunde mein erster richtiger Job und die Chemie am Set war von Anfang an klasse. Ich war noch nicht so geübt darin, Arbeit und Privates zu trennen. Wir haben uns alle einfach sehr gut verstanden. Ich muss auf jeden Fall zu geben, dass ich einen Crush auf jemanden hatte", so Ashley. Doch wer ihr Crush war, das wollte sie nicht preisgeben. Wie schade! 😟 Ob es wirklich Jackson Rathbone (Jasper) war?

