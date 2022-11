Twilight peinliche Momente: Edward der alte Stalker

Es ist ziemlich schnell klar, dass Edward und Bella nach dem ersten Aufeinandertreffen wie besessen voneinander sind. Dabei entwickelt sich diese Besessenheit bis zu einem echt peinlichen – andere würden sagen CREEPY – Level.

So nutzt Edward seine Vampir-Fähigkeiten um sich in der Nacht in Bellas Schlafzimmer zu schleichen und sie beim Schlafen zu beobachten. Und er gibt’s auch noch zu! Bella dazu? Scheint, als ob sie es okay findet…

Da hockt er nun, an Bellas Bett und starrt sie an und sie mag’s auch noch. Allein als Zuschauer*in ist man da schon peinlich berührt 🙈