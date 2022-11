Twilight peinliche Momente: Edwards Six-Pack-Szene

Eigentlich sollte es super dramatisch sein, war aber irgendwie war die Szene peinlich übertrieben: Da Edward in „New Moon“ denkt, Bella sei tot, will er selbst seiner Unsterblichkeit ein Ende setzen. Fans erinnern sich sicher an den Moment in dem Edward auf einem Dorfplatz in Italien in die Sonne treten möchte.

Sein Outing als Vampir (durch die glitzernde Haut) hätte nach Vampirgesetzten ein Todesurteil zu Folge.

Ganz dramatisch steht er also in der Tür am Rande eines voll besuchten Markplatzes. Die Uhr schlägt 12 – Edward knöpft sein Hemd auf. Zieht es aus und – tritt in die Sonne und beginnt zu glitzern. Gerade rechtzeitig, bevor es jemand sieht, springt im Bella in die Arme und drängt ihn zurück in den Schatten…

Die Szene sorgte bei vielen Pattinson Anhänger*innen für Lachen – hatte Robert doch selbst gestanden, dass das Sixpack nur aufgemalt war.