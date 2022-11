Twilight peinliche Momente: Der Löwe und das Lamm

Im ersten Twilight Teil ist die Szene zwischen Edward und Bella im Wald eine der wichtigsten. Denn hier wird (Bella) klar, dass Edward ein Vampir ist. Der Unsterbliche gesteht seine Lust auf Blut – aber will Bella nicht verletzen, denn er hat sich auch in sie verliebt. Bella gesteht, dass sie keine Angst vor ihm habe und ihm voll vertrauen würde. Edward flitzt dabei immer wieder hin und her, hängt in Bäumen, sitzt in Ästen…

Und dann kommt er Bella ganz nah, riecht an ihr (dass er nicht sabbert, ist verwunderlich) und dann sagt er: „Und so verliebte sich der Löwe in das Lamm.“ Dazu leise Klaviermusik. Für Millionen Fans, war das der Satz, der Herzen zum Schmelzen brachte – aber irgendwie auch voll peinlich, weil es so schnulzig ist. Hier dürften nicht nur die Jungs, die sich in den Film getraut haben, die Augen verdreht haben.