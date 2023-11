"Twilight"-Neubesetzung: "Wednesday"-Star Jenna Ortega als Bella

Das wäre mega! ABER: Die Produktionsfirma der geplanten Serie Lionsgate hat bisher noch nicht bekannt gegeben, wer die Rollen tatsächlich verkörpern wird, doch leider ist es unwahrscheinlich, dass es wirklich Jacob und Jenna werden… 🥺

Jacob Elordi hat nach wie vor seine Rolle in der Serie "Euphoria" und am 04. Januar 2024 kommt der Film "Priscilla" in die deutschen Kinos, in welchem er Elvis Presley spielt. Jenna Ortega arbeitet an der zweiten Staffel der Erfolgsserie "Wednesday". Jenna musste wegen ihres engen Termin-Kalenders bereits ihre Hit-Rolle in "Scream" absagen! Beide sind also komplett ausgelastet. 😭

Außerdem gehen die meisten davon aus, dass Lionsgate auf unbekannte(re) Darsteller*innen setzen werde, da diese günstiger zu haben sind. Wer auch immer es letztendlich wird: Die ursprüngliche Besetzung hätten auch Jacob Elordi und Jenna Ortega nur schwer toppen können!

