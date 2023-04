"Twilight"-Saga bekommt eine Serie! 😍

Laut The Hollywood Reporter "befindet sich Lionsgate Television in der frühen Entwicklungsphase einer Serie, die die Buchreihe von Autorin Stephenie Meyer nach den erfolgreichen Filmen wieder zum Leben erwecken könnte". Das Projekt befindet sich aktuell in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Quellen nach hat die Serie noch keine Plattform oder eine*n Autor*in. Das Studio plane aber, die Entwicklung selbst zu leiten, bevor es die Rechte an dem Paket verkauft. Stephenie Meyer soll voraussichtlich auch an der Serienadaption beteiligt sein. Da alles noch etwas sehr vage scheint, müssen wir uns wohl noch einige Zeit gedulden, bis wir die "Twilight"-Serie tatsächlich sehen können.