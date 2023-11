Billie Eilish spricht offen über ihre Sexualität: "Ich fühle mich nicht begehrenswert"

Heute rechtfertigt sie sich auch nicht mehr, vielleicht gerade, weil es egal zu sein scheint, was sie macht. Denn es allen recht machen, kann sie es sowieso nicht. Trägt sie weite Kleidung, versuche sie etwas zu verstecken, trägt sie enge Kleider, sei sie eine Heuchlerin.

"Ich habe große Brüste. Ich habe große Brüste, seit ich neun Jahre alt bin. So bin ich nun mal. So sehe ich aus", erzählt sie empört davon, als sie mit 16 Jahren ein Tanktop trug und sich die Boulevardpresse als Reaktion darauf überschlug. Was sie heute dazu zu sagen hat?

"Ihr könnt mich mal am Ar*** lecken. Ich bin ein Wesen, das eben manchmal sexuell ist. F***t euch!"

Wir finden: richtig so! 😉