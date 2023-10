"Stranger Things"-Star verrät: Hat Elfie das Upside Down wirklich erschaffen?

In einem Interview mit Variety wurde der "Stranger Things"-Star gefragt, ob Elfie für die Erschaffung der alternativen Dimension verantwortlich war. Darauf antwortete die Schauspielerin: "[Die Duffer Brüder] haben es mir gesagt. Sie öffnet den Spalt. [… ] Ich glaube, das alternative Universum war schon immer da. Es wird immer unter Hawkins sein. Ich glaube nur, dass sie Zugang dazu hat. Ich glaube nicht, dass sie das Upside Down erschaffen hat. Nein, ich glaube, dass es schon immer da war, ich glaube, sie hat nur ein Tor dazu geschaffen, das vorher niemand nutzen konnte." So ganz überzeugt klingt das aber noch nicht. Wir müssen uns wohl alle noch bis Staffel 5 gedulden, um die ganze Wahrheit rund um das Upside Down zu erfahren. 👀