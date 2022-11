"Stranger Things" Staffel 5: Tötet Elfie Will?

Will kann Vecna durch eine psychische Verbindung spüren. Dies könnten die Freund*innen rund um Elfie und Co. zu ihrem Vorteil nutzen. Aber auch Vecna kann sich das zu Nutzen machen und Will kontrollieren. Das könnte Elfie in eine knifflige Situation bringen: Muss sie einen ihrer besten Freunde töten, um Vecna zu schwächen? Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Denn Wills Tod könnte Vecna nicht nur negativ beeinträchtigen, sondern Elfie die nötige Kraft geben, um diesen endgültig zu besiegen. Bis wir erfahren, ob Will wirklich sein Leben zum Wohl der anderen opfern muss, werden wir uns noch etwas gedulden müssen.