Twilight Star Robert Pattinson erwartet erstes Kind mit Suki Waterhouse

Doch die große News ließ Suki nun am 19. November auf dem Coronoa Captial Festival in Mexiko platzen. In einem kurzen Glitzerkleid, passenden Glitzer-Stiefeln und einer flauschigen Federjacke wandte sich die Sängerin an das Publikum:

"Ich habe mich entschieden, heute etwas Glitzerndes zu tragen, ich dachte, vielleicht lenkt euch das von etwas anderem ab, das gerade los ist", so Suki während sie mit der Hand ihren Bauch streichelte.

Und damit bestätigt sie, was sich sicher schon viele Zuschauer*innen gedacht haben: Suki ist schwanger und erwartet ihr erstes Kind mit "Twilight"-Star Robert Pattinson! 🥰