Travis Kelce spricht über Song-Widmung von Taylor Swift: "Es hat mich umgehauen!"

In seinem eigenen Podcast "New Heights" sprach er jetzt mit seinem Bruder über die Widmung. "“Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me”, sang sie ohne Vorankündigung vor Tausenden von Fans.

"Ich hatte keine Ahnung davon", erzählt er gerührt. "Als ich es hörte, war ich komplett geschockt. Es hat mich umgehauen, ich dachte mir 'Oh, sie hat das gerade wirklich gemacht'."

Im Anschluss sprach er darüber, wie viel er von der Beziehung in der Öffentlichkeit teilen werde, denn ihr Privatleben soll auch privat bleiben. "Aber weißt du, das passierte öffentlich, also kann ich auch darüber sprechen", argumentiert er.