"Modern Family"-Reunion: Phil Darsteller fehlt – Fans in Todesangst

Dieses Bild postete Jesse Tyler Ferguson auf Instagram. Die Caption: "Nearly perfect reunion. We were only missing you, Ty! So we brought a cute pic in your place." ("Fast perfekte Reunion. Nur du hast gefehlt, Ty! Also haben wir stattdessen ein süßes Bild von dir mitgebracht.")

Verständlicherweise waren viele Fans also sofort in Sorge. Die Annahme, Ty Burrell sei etwas passiert oder das er gar gestorben ist, ist schließlich nicht so weit hergeholt.

"Omg ich dachte, er wäre gestorben", heißt es in den Kommentaren. "Ich musste gerade googeln, um zu checken, dass er nicht gestorben ist", schreibt ein anderer User.

Deshalb hier gleich die Entwarnung: Ty Burrell ist nicht gestorben! Warum er nicht dabei sein konnte, ist nicht bekannt, doch es hat wohl keine schlimmeren Gründe. 😮‍💨

Ein Kommentar fasst unsere Gefühle zu dem Missverständnis am besten zusammen: "Bitte macht sowas niemals wieder! Ich dachte, er wäre verstorben…" 😔

