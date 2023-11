"Harry Potter"-Serie mit Newt Scamander aus "Phantastische Tierwesen"!?😍

Da "Phantastische Tierwesen" das Prequel zu "Harry Potter" ist, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass Newt auch Jahre sp├Ąter in "Harry Potter" noch einmal auftaucht! Als die Filme gedreht wurden, war sein Charakter noch nicht wirklich ausgearbeitet, trotzdem taucht er im dritten Teil "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" f├╝r einen kleinen Moment auf. Als Fred und George Harry die Karte des Rumtreibers geben und ihm zeigen, wie diese funktioniert, ist Newts Name kurz auf dieser zu sehen. Newt war aus irgendeinem Grund w├Ąhrend Harrys drittem Schuljahr also auf Hogwarts ÔÇô auch wenn dies nicht in den B├╝chern steht. K├Ânnte er also jetzt, wo sein Charakter ausgearbeitet und bei den Fans bekannt ist, vielleicht in der "Harry Potter"-Serie eine Rolle spielen? Seine Arbeit an dem fiktiven Buch "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" ist ein fester Bestandteil des Lehrplans von Hogwarts. Er k├Ânnte also auf dem Gel├Ąnde sein, um bei der Pflege der magischen Kreaturen zu helfen und die Sch├╝ler*innen mit seinen Geschichten und Erfahrungen erfreuen. Die Fans w├╝rden es sicher feiern!