Robert Pattinson: Nicht schön genug als "Twilight" Edward?! 😱

"Als er zu mir nach Hause kam, trug er einen schwarzen Pony und war nicht in Form, weil er die ganze Zeit in Kneipen rumhing", so Hardwicke über das erste Treffen mit Pattinson, "Nachdem wir ein paar Stunden lang bei mir zu Hause mit Kristen (Stewart, spielt Bella, Anm. d. Red) einige Probeaufnahmen machten, habe ich mir am nächsten Morgen das ganze Material angeschaut..."

Und Harwicke stelle sich die Frage aller Fragen: Ist dieser britische Typ mit der blassen Haut und der verwuschelten Frisur der Richtige? Kann Pattinson wirklich den wunderschönen Vampir Edward aus den "Twilight"-Romanvorlagen verkörpern?

Aber: Robert konnte die Regisseurin wohl überzeugen:

"Ich fand, es hat funktioniert", erinnert sich Hardwicke. "Nicht nur persönlich, sondern auch auf der Leinwand. Ich musste sicher sein. Natürlich lässt man sich hinreißen, wenn man es persönlich sieht, aber man muss sicher sein, dass es sich auch auf die Leinwand überträgt."

Doch dann musste sich Robert auch noch bei der "Twilight"-Produktionsfirma Summit beweisen. ABER DIE waren erstmal gar nicht von Pattinson begeistert – oder besser gesagt von seinem Aussehen: "Dann habe ich alles an Summit geschickt und [Robert Pattinson] hat sich mit ihnen getroffen. Sie haben mich angerufen und fragten: 'Glaubst du, dass du diesen Typen gut aussehen lassen kannst?'" 😲 Die Film-Verantwortlichen hatten also starke Zweifel, ob Robert wirklich schön genug für die Rolle des Edward sei.

Hardwicke konnte die Produktionsfirma aber dennoch überzeugen: "Ich meinte: 'Ja, das kann ich. Hast du seine Wangenknochen gesehen? Wir überarbeiten die Haare und alles und er wird anfangen zu trainieren und er wird toll aussehen.' Aber sie haben mir zuerst nicht geglaubt. Er ist mit einem dreckigen Hemd oder so zu ihnen gegangen. So war Rob eben." 😂 Dennoch: Rob bekam die Rolle und wurde für Millionen Fans zum Traummann!

Fun-Fakt: Die Produktionsfirma und auch die Autorin der "Twilight"-Bücher selbst, Stephenie Meyer, haben sich für die Rolle eigentlich Henry Cavill ("The Witcher") gewünscht, doch spätestens der Riesenerfolg der Filme hat bewiesen, dass Robert für die Rolle genau der Richtige war… 😍

